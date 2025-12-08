Golden Globes 2026: Pluribus, The Pitt, Slow Horses get nominations
The 2026 Golden Globes are going to arrive on CBS come January 11 but today, there is so much worth celebrating when it comes to the nominations alone!
What we expected going into the big announcement today was a series of predictable but deserving choices and in general, this is what the voters delivered! Shows like Severance, The Pitt, and The Studio generated a ton of nominations, but it is nice to see Pluribus in here despite its fairly recent premiere. Meanwhile, Slow Horses got a good bit of love for its fifth season, which is especially appreciated since we did not consider it a sure thing going into the proceedings. Often, shows later in their run do tend to get forgotten.
Take a look at all the TV nominations below, and also, be annoyed with us at how broad the Supporting categories continue to be.
BEST TELEVISION SERIES – DRAMA
THE DIPLOMAT (NETFLIX)
THE PITT (HBO MAX)
PLURIBUS (APPLE TV)
SEVERANCE (APPLE TV)
SLOW HORSES (APPLE TV)
THE WHITE LOTUS (HBO MAX)
BEST TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
ABBOTT ELEMENTARY (ABC)
THE BEAR (FX ON HULU)
HACKS (HBO MAX)
NOBODY WANTS THIS (NETFLIX)
ONLY MURDERS IN THE BUILDING (HULU)
THE STUDIO (APPLE TV)
BEST TELEVISION LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
ADOLESCENCE (NETFLIX)
ALL HER FAULT (PEACOCK)
THE BEAST IN ME (NETFLIX)
BLACK MIRROR (NETFLIX)
DYING FOR SEX (FX ON HULU)
THE GIRLFRIEND (PRIME VIDEO)
BEST PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A TELEVISION SERIES – DRAMA
KATHY BATES (MATLOCK)
BRITT LOWER (SEVERANCE)
HELEN MIRREN (MOBLAND)
BELLA RAMSEY (THE LAST OF US)
KERI RUSSELL (THE DIPLOMAT)
RHEA SEEHORN (PLURIBUS)
BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A TELEVISION SERIES – DRAMA
STERLING K. BROWN (PARADISE)
DIEGO LUNA (ANDOR)
GARY OLDMAN (SLOW HORSES)
MARK RUFFALO (TASK)
ADAM SCOTT (SEVERANCE)
NOAH WYLE (THE PITT)
BEST PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
KRISTEN BELL (NOBODY WANTS THIS)
AYO EDEBIRI (THE BEAR)
SELENA GOMEZ (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
NATASHA LYONNE (POKER FACE)
JENNA ORTEGA (WEDNESDAY)
JEAN SMART (HACKS)
BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
ADAM BRODY (NOBODY WANTS THIS)
STEVE MARTIN (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
GLEN POWELL (CHAD POWERS)
SETH ROGEN (THE STUDIO)
MARTIN SHORT (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
JEREMY ALLEN WHITE (THE BEAR)
BEST PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
CLAIRE DANES (THE BEAST IN ME)
RASHIDA JONES (BLACK MIRROR)
AMANDA SEYFRIED (LONG BRIGHT RIVER)
SARAH SNOOK (ALL HER FAULT)
MICHELLE WILLIAMS (DYING FOR SEX)
ROBIN WRIGHT (THE GIRLFRIEND)
BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
JACOB ELORDI (THE NARROW ROAD TO THE DEEP NORTH)
PAUL GIAMATTI (BLACK MIRROR)
STEPHEN GRAHAM (ADOLESCENCE)
CHARLIE HUNNAM (MONSTER: THE ED GEIN STORY)
JUDE LAW (BLACK RABBIT)
MATTHEW RHYS (THE BEAST IN ME)
BEST PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A SUPPORTING ROLE ON TELEVISION
CARRIE COON (THE WHITE LOTUS)
ERIN DOHERTY (ADOLESCENCE)
HANNAH EINBINDER (HACKS)
CATHERINE O’HARA (THE STUDIO)
PARKER POSEY (THE WHITE LOTUS)
AIMEE LOU WOOD (THE WHITE LOTUS)
BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A SUPPORTING ROLE ON TELEVISION
OWEN COOPER (ADOLESCENCE)
BILLY CRUDUP (THE MORNING SHOW)
WALTON GOGGINS (THE WHITE LOTUS)
JASON ISAACS (THE WHITE LOTUS)
TRAMELL TILLMAN (SEVERANCE)
ASHLEY WALTERS (ADOLESCENCE)
BEST PERFORMANCE IN STAND-UP COMEDY ON TELEVISION
BILL MAHER (BILL MAHER: IS ANYONE ELSE SEEING THIS?
BRETT GOLDSTEIN (BRETT GOLDSTEIN: THE SECOND BEST NIGHT OF YOUR LIFE)
KEVIN HART (KEVIN HART: ACTING MY AGE)
KUMAIL NANJIANI (KUMAIL NANJIANI: NIGHT THOUGHTS)
RICKY GERVAIS (RICKY GERVAIS: MORTALITY)
SARAH SILVERMAN (SARAH SILVERMAN: POSTMORTEM)
