Golden Globes 2025 nominations: The Bear, Slow Horses, & more
Today, the nominations were announced for the 2025 Golden Globes, and within the TV world, we had a combination of familiar and new shows.
Of course, there were some series that got nods like Only Murders in the Building, The Bear, and Slow Horses that did not shock us at all. However, The Day of the Jackal? Matlock? There were some new entries who were able to sneak in here and get some love, as well.
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BEST TELEVISION SERIES – DRAMA
THE DAY OF THE JACKAL (PEACOCK)
THE DIPLOMAT (NETFLIX)
MR. & MRS. SMITH (PRIME VIDEO)
SHŌGUN (FX/HULU)
SLOW HORSES (APPLE TV+)
SQUID GAME (NETFLIX)
BEST TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
ABBOTT ELEMENTARY (ABC)
THE BEAR (FX/HULU)
THE GENTLEMEN (NETFLIX)
HACKS (HBO | MAX)
NOBODY WANTS THIS (NETFLIX)
ONLY MURDERS IN THE BUILDING (HULU)
BEST TELEVISION LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES OR MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
BABY REINDEER (NETFLIX)
DISCLAIMER (APPLE TV+)
MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY (NETFLIX)
THE PENGUIN (HBO | MAX)
RIPLEY (NETFLIX)
TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY (HBO | MAX)
BEST PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A TELEVISION SERIES – DRAMA
KATHY BATES (MATLOCK)
EMMA D’ARCY (HOUSE OF THE DRAGON)
MAYA ERSKINE (MR. & MRS. SMITH)
KEIRA KNIGHTLEY (BLACK DOVES)
KERI RUSSELL (THE DIPLOMAT)
ANNA SAWAI (SHŌGUN)
BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A TELEVISION SERIES – DRAMA
DONALD GLOVER (MR. & MRS. SMITH)
JAKE GYLLENHAAL (PRESUMED INNOCENT)
GARY OLDMAN (SLOW HORSES)
EDDIE REDMAYNE (THE DAY OF THE JACKAL)
HIROYUKI SANADA (SHŌGUN)
BILLY BOB THORNTON (LANDMAN)
BEST PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
KRISTEN BELL (NOBODY WANTS THIS)
QUINTA BRUNSON (ABBOTT ELEMENTARY)
AYO EDEBIRI (THE BEAR)
SELENA GOMEZ (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
KATHRYN HAHN (AGATHA ALL ALONG)
JEAN SMART (HACKS)
BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A TELEVISION SERIES – MUSICAL OR COMEDY
ADAM BRODY (NOBODY WANTS THIS)
TED DANSON (A MAN ON THE INSIDE)
STEVE MARTIN (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
JASON SEGEL (SHRINKING)
MARTIN SHORT (ONLY MURDERS IN THE BUILDING)
JEREMY ALLEN WHITE (THE BEAR)
BEST PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
CATE BLANCHETT (DISCLAIMER)
JODIE FOSTER (TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY)
CRISTIN MILIOTI (THE PENGUIN)
SOFÍA VERGARA (GRISELDA)
NAOMI WATTS (FEUD: CAPOTE VS. THE SWANS)
KATE WINSLET (THE REGIME)
BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A LIMITED SERIES, ANTHOLOGY SERIES, OR A MOTION PICTURE MADE FOR TELEVISION
COLIN FARRELL (THE PENGUIN)
RICHARD GADD (BABY REINDEER)
KEVIN KLINE (DISCLAIMER)
COOPER KOCH (MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY)
EWAN MCGREGOR (A GENTLEMAN IN MOSCOW)
ANDREW SCOTT (RIPLEY)
BEST PERFORMANCE BY A FEMALE ACTOR IN A SUPPORTING ROLE ON TELEVISION
LIZA COLÓN-ZAYAS (THE BEAR)
HANNAH EINBINDER (HACKS)
DAKOTA FANNING (RIPLEY)
JESSICA GUNNING (BABY REINDEER)
ALLISON JANNEY (THE DIPLOMAT)
KALI REIS (TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY)
BEST PERFORMANCE BY A MALE ACTOR IN A SUPPORTING ROLE ON TELEVISION
TADANOBU ASANO (SHŌGUN)
JAVIER BARDEM (MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY)
HARRISON FORD (SHRINKING)
JACK LOWDEN (SLOW HORSES)
DIEGO LUNA (LA MÁQUINA)
EBON MOSS-BACHRACH (THE BEAR)
BEST PERFORMANCE IN STAND-UP COMEDY ON TELEVISION
JAMIE FOXX (JAMIE FOXX: WHAT HAD HAPPENED WAS)
NIKKI GLASER (NIKKI GLASER: SOMEDAY YOU’LL DIE)
SETH MEYERS (SETH MEYERS: DAD MAN WALKING)
ADAM SANDLER (ADAM SANDLER: LOVE YOU)
ALI WONG (ALI WONG: SINGLE LADY)
RAMY YOUSSEF (RAMY YOUSSEF: MORE FEELINGS)
The biggest takeaway of all
More so than any category, it just remains insane to us that Supporting Actor / Actress cover all genre of television, limiting the competition and also making it really hard that a lot of specific people can win.
The ceremony itself is going to air on Sunday, January 5 — hopefully, Nikki Glaser is going to do a great job bringing comedy to the table as the host.
What do you think about the 2025 Golden Globes nominations?
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